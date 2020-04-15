فنان مصري يعلن دفن الأطباء المتوفين بكورونا في مدافن عائلته (صور)

أعلن الفنان المصري عمرو سعد، تجهيز المدافن الخاصة بعائلته، لدفن الأطباء المتوفين بفيروس كورونا فيها.

إقرأ المزيد

وقال الفنان المصري المعروف عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية وهم اصحاب الفضل والذين احسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية".

وتابع: "00201006954435 وده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب، شكرا طبيبات وأطباء مصر وشكرا للفرق الطبية المعاونة، وشكرا لأمي وأفراد أسرتي".

وكان عمرو سعد، قد أعرب عن استنكاره الشديد لكل المشاهد التي انتشرت مؤخرا من رفض أهالي إحدى القرى، دفن جثمان طبيبة قضت بفيروس كورونا، في مقابر القرية.

المصدر: القاهرة 24 + RT