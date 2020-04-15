أمريكية تدخل في غيبوبة بسبب فيروس كورونا وتستيقظ على مفاجأة "مذهلة للغاية"

استيقظت امرأة مصابة بفيروس كورونا من غيبوبة دامت أسبوعا، لتجد اكتشافا "مذهلا للغاية"، حيث أنجبت طفلتها وهي في غيبوبة.

وقالت أنجيلا بريماشينكو (27 سنة)، لبرنامج "توداي" إنها كانت حاملا في الأسبوع الثالث والثلاثين عندما مرضت بالحمى ووقع تشخيص إصابتها بـ COVID-19 في مسقط رأسها في فانكوفر بولاية واشنطن.

وفي غضون أيام، كانت تقاتل من أجل حياتها في غيبوبة مستحثة طبيا في مركز ليجاسي سالمون كريك الطبي، وقام الأطباء بإيقاظها بعد أيام من العمل، لضمان سلامة الطفل.

وغير مدركة أنها أصبحت أمّا للمرة الثانية، خرجت بريماشينكو من غيبوبتها في 6 أبريل، بعد خمسة أيام من الولادة.

وقالت بريماشينكو: "عند وصولي إلى المستشفى، لم يكن أحد يتوقع أنني مصابة بهذا المرض، ولم أكن أتوقع ولادة طفلتي بهذه الطريقة على الإطلاق".

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وأضافت: "بعد تناولي الدواء وإخضاعي للعلاج من فيروس كورونا ودخولي في غيبوبة، استيقظت للتو، وفجأة لم يعد لدي بطن منتفخ، لقد كان الأمر مذهلا، أشعر وكأنني معجزة تمشي على الأرض".

وسُمح لبريماتشينكو أخيرا بالعودة للمنزل يوم السبت الماضي، لكنها لا تزال غير قادرة على حمل الطفلة "آفا" لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب المخاوف من الإصابة بالعدوى، ويمكنها فقط رؤية ابنتها الصغيرة عبر تطبيق FaceTime والصور.

وقالت بريماشينكو إنها اختارت اسم "آفا" لأنه يعني "نفس الحياة". ووصفت مولودتها التي تبدو بصحة جيدة بأنها: "أنفاسنا الجديدة الصغيرة في الحياة".

المصدر: نيويورك بوست