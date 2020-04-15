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ضاق ذرعا بسجنه فابتلع نحو كيلوغرام من البراغي!

مجتمع

ضاق ذرعا بسجنه فابتلع نحو كيلوغرام من البراغي!
AFP
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استخرج الأطباء في مستشفى متخصص بمنطقة أكمولا في كازاخستان، نحو كيلوغرام من البراغي من معدة أحد السجناء.

ونشرت المؤسسة الطبية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لبراغي يزيد وزنها عن 800 غرام، أراد السجين إلحاق الضرر بنفسه بابتلاعها.

 وقال المستشفى في بيان بالخصوص: "استخرجت أجسام معدنية تزن أكثر من 800 غرام، بعدد 112 قطعة.. المريض استخدم البراغي بهدف إيذاء نفسه".

وأفادت قناة تلفزيونية محلية، بأن ملحق الضرر بنفسه، نقل إلى المستشفى من المؤسسة الإصلاحية، وبعد إجراء العملية، أعيد إلى السجن لقضاء ما تبقى من العقوبة.

المصدر: نوفوستي

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