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استطلاع الرأي: ثلث الموسكوفيين توقفوا عن العمل مؤقتا في فترة انتشار كورونا

مجتمع

استطلاع الرأي: ثلث الموسكوفيين توقفوا عن العمل مؤقتا في فترة انتشار كورونا
Sputnik Vitaly Belousov
صورة أرشيفية
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أثارت الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا سلبا على سوق العمالة في موسكو.

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وقد أجرت شركة "رودمير" الروسية استطلاع رأي أهالي موسكو والذي أظهر أن نحو ثلث سكان العاصمة توقفوا مؤقتا عن العمل.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن استطلاع الرأي  والدراسة التي أجرتهما الشركة يدلان على أن 12% من سكان العاصمة الروسية يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل. ويطال هذا الأمر في معظم الأحوال من تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما.

كما أظهر استطلاع الرأي أن 30% من المشاركين في استطلاع الرأي يعملون بدوام غير كامل. أما المداخيل النقدية لـ40% منهم فتقلصت إلى حد بعيد.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا

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