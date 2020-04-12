اعتدى جنسيا على أطفال وتحصن داخل كنيسة هربا !

وجهت الشرطة الأمريكية اتهامات للاشتباه بالاعتداء الجنسي على أطفال، إلى عنصر من دوريات حرس الحدود الأمريكي، تحصن في الكنيسة لمدة أربع ساعات قبل استسلامه.

وذكرت الشرطة في سييرا فيستا، أن السلطات اعتقلت دانا ثورنهيل ليلة الخميس عقب مواجهة مسلحة بكنيسة في مدينة هواتشوكا المجاورة، وفقا لما ذكرته مصادر بولاية أريزونا.



وقال الملازم في شرطة سييرا فيستا، شون براونسون، إن الضباط الذين يعملون بالاشتراك مع تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية كانوا يراقبون ثورنهيل لبعض الوقت، ويشتبهون بتورطه في الاعتداء الجنسي على عدة أطفال في سييرا فيستا.



بعد ظهر الخميس، هرب ثورنهيل من حدود مدينة سييرا فيستا وتحصن في الكنيسة، مسلحا بمسدس نصف آلي من عيار 40. وقال براونسون إن ثورنهيل كانت له علاقة سابقة بالكنيسة وكان له حق الوصول إلى مكان الإقامة.



وقامت الشرطة بالتفتيش في منزل ثورنهيل في سييرا فيستا يوم الخميس، حيث عثرت على أدلة إضافية تربطه بالجرائم.

وقال براونسون "لا يمكنني التعليق على الأمر الآن، ولكن هناك أدلة مؤكدة على أنه كان متورطا في هذا النوع من الجرائم".



المصدر: أسوشيتيد برس