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أول تعليق من شيخ الأزهر على أحداث منع دفن "طبيبة الدقهلية"

مجتمع

أول تعليق من شيخ الأزهر على أحداث منع دفن
Reuters
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علق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أحداث واقعة اعتراض الأهالي على دفن طبيبة متوفية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بقرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وقال شيخ الأزهر: "المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، هو مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان، ويموت ولا يجد من يدفنه".
وأضاف: "إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم".

المصدر: RT

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