إليسا تطرح آخر أغانيها من الحجر المنزلي.. وهيفاء وهبي ترقص على أنغامها (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا آخر أغانيها "هنغنى كمان وكمان" اليوم السبت، فيما سجل فيديو الأغنية ظهورا لافتا للفنانة هيفاء وهبي.

وكانت إليسا نشرت عبر حسابها على إنستغرام برومو من الأغنية الجديدة، أرفقته بالتعليق: "ربما لأننا جميعا فى المنزل، لكن لا يمكنني شرح حماسي بشأن الإصدار المفاجئ الليلة".

وكان آخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهني"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، وإخراج إنجي جمال.

المصدر: "يوتيوب" + وكالات