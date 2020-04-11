استطلاع رأي: 50% من الروس يفضلون التعليم التقليدي بدلا من "أونلاين"

أجبر تفشي جائحة كورونا غالبية الأساتذة والمدرسين على الانتقال إلى مجال أونلاين، حيث استمروا في تدريس الطلاب والتلاميذ عن بعد.

واعترف الكثير من المدرسين والأساتذة أن هذا النوع من تدريس الطلاب لا يعجبهم كثيرا.

إقرأ المزيد

وأجرى موقع "ستوب كورونا فيروس" الروسي استطلاع رأي المدرسين والمدرسات بهذا الشأن على شبكات التواصل الاجتماعي "تلغرام" و"فايبر" و"فكونتاكتي". وأظهر استطلاع الرأي أن 87% من مستخدمي" فكونتاكتي" يؤيدون نظام التعليم التقليدي. وفضل هذا النظام على طرق تدريس أونلاين 72% من مستخدمي "فايبر" و55% من مستخدمي "تلغرام".

أما عملية أونلاين فأيدها 4% فقط على "فايبر" و11% على "فكونتاكتي" و17% من المشاركين في استطلاع الرأي على "تلغرام".

وهناك تساؤلات وشكوك كثيرة لدى المدرسين والأساتذة فيما يتعلق بتطبيق نظام تدريس أونلاين. وأعلن غالبيتهم أن هذا النظام بحاجة إلى إدخال تعديلات ملموسة فيه كي يستمر التواصل المباشر مع المدرس وتفعيل البيئة الاجتماعية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا