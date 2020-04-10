ممثلة لبنانية تنعى والدتها وتطلب من محبيها الصلاة من منازلهم

نعت الممثلة اللبنانية رلى شامية، والدتها التي توفيت مساء أمس الخميس، طالبة من محبيها الصلاة من منازلهم حفاظا على سلامتهم، في ظل تفشي فيروس كورونا في لبنان.

وعبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، كتبت شامية، وهي ممثلة كوميدية لبنانية، "بمزيد من الحزن والأسى، أنعى إليكم وفاة والدتي، وأطلب منكم حفاظا على سلامتكم في ظل الأوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم".

بمزيد من الحزن و الأسى انعي اليكم وفاة والداتي، و اطلب منكم حفاظاً على سلامكتم في ظل الاوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم. — Roula Chamieh (@RoulaChamieh) April 9, 2020

LBCI

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 609 إصابات، وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد مدة التعبئة العامة إلى 26 أبريل الجاري تحسبا من تفشي الفيروس.

المصدر: RT