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ممثلة لبنانية تنعى والدتها وتطلب من محبيها الصلاة من منازلهم

مجتمع

ممثلة لبنانية تنعى والدتها وتطلب من محبيها الصلاة من منازلهم
twitter.com/RoulaChamieh/photo
الممثلة اللبنانية رلى شامية
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نعت الممثلة اللبنانية رلى شامية، والدتها التي توفيت مساء أمس الخميس، طالبة من محبيها الصلاة من منازلهم حفاظا على سلامتهم، في ظل تفشي فيروس كورونا في لبنان.

وعبر حسابها على موقع التواصل "تويتر"، كتبت شامية، وهي ممثلة كوميدية لبنانية، "بمزيد من الحزن والأسى، أنعى إليكم وفاة والدتي، وأطلب منكم حفاظا على سلامتكم في ظل الأوضاع الراهنة، مشاركتنا الصلاة لراحة نفسها من منازلكم". 

ممثلة لبنانية تنعى والدتها وتطلب من محبيها الصلاة من منازلهم
LBCI
شامية مع والدتها الراحلة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 609 إصابات، وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد مدة التعبئة العامة إلى 26 أبريل الجاري تحسبا من تفشي الفيروس.

المصدر: RT

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