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بسبب كورونا.. تقليص المناهج الابتدائية والإعدادية في المدارس الروسية

مجتمع

بسبب كورونا.. تقليص المناهج الابتدائية والإعدادية في المدارس الروسية
Sputnik Maksim Bogodvid
صورة أرشيفية
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أفاد مصدر في وزارة التربية الروسية بأن الوزارة بصدد دراسة اقتراحات من شأنها تأجيل جزء من المناهج الابتدائية والإعدادية من العام الدراسي الجاري إلى العام الدراسي القادم.

وذلك بشرط أن ينجح التلاميذ في اجتياز اختبارات الربع الرابع للعام الدراسي الجاري والتي ستجرى في إطار أونلاين تحت أشراف المدرسين لانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.

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ويفترض أن يدرس التلاميذ أجزاء من المناهج المدرسية التي تم تأجيلها إلى العام الدراسي القادم كمنهج خاص يضاف إلى المنهج الأساسي للعام الدراسي القادم الذي يبدأ في سبتمبر عام 2020.

فيما يتعلق بالمدرسة الثانوية والصف الـ11 بصورة خاصة فتدرس الوزارة احتمال إطالة فترة الدراسة فيها لغاية 8 يونيو حين سيجتاز الطلاب الامتحان الحكومي الموحد في الجغرافيا والآداب وعلم المعلومات وأجهزة الكمبيوتر.

أما امتحانا اللغة الروسية والرياضيات فسيتم تأجيلهما إلى يومي 12 و15 يونيو.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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