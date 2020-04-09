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مطربة إماراتية تطلق هشتاغ "ساعة صفر" ضد كورونا!

مجتمع

مطربة إماراتية تطلق هشتاغ
Reuters
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أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها أطلقت هشتاغ "ساعة صفر"، بهدف الوصول ببلادها إلى حالة صفر من الإصابات بالفيروس التاجي. 

ودعت الشامسي في مقطع فيديو بالخصوص، جميع مواطنيها إلى المساهمة في هذه الحملة، كي "نثبت للعالم أننا على قدر المسؤولية وأننا فوق كل التوقعات.. ونحن بوولاة أمرنا في الإمارات وكل الوطن العربي والعالم سنتخلص بإذن الله من هذا الفيروس".

وتفاعل عدد من النشطاء مع الهشتاغ، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر، واجب وطني سام.

المصدر: تويتر

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