العثور على جثة ابن مليونير شهير اختفى منذ يناير بالقرب من منزل جورج كلوني

عثر على جثة عائمة في نهر التيمز في إنجلترا، خلال البحث عن ابن مليونير اختفى بالقرب من منزل جورج كلوني في يناير الماضي.

تزايدت المخاوف بشأن سلامة ألكسندر ستيرن (36 عاما)، والذي شوهد آخر مرة وهو يغادر حانة بالقرب من قصر نجم هوليوود الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني، في سونينغ، ببيركشاير، في 11 يناير من العام الجاري.

Thames Valley Police officers looking for missing man Alexander Stern have found a body.



Although formal identification has not yet taken place, it is now believed to be that of Alexander Stern, who was last seen in January this year.



More here: https://t.co/pplDB5kyOgpic.twitter.com/rhoIBLDtLd — Thames Valley Police | #StayHomeSaveLives (@ThamesVP) April 6, 2020

Police searching for millionaire's missing son Alexander Stern find body in the Thames https://t.co/xlGon5spAspic.twitter.com/7aRDNcKaAc — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) April 7, 2020

وعثرت الشرطة التي تبحث عن ستيرن على جثة في النهر، على بعد ميلين من شارفيل يوم الجمعة، 3 أبريل.

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وعلى الرغم من أن تحديد الهوية الرسمي لم يتم بعد، إلا أن المحققين يعتقدون أنها تعود إلى الشاب المفقود.

وقال متحدث باسم شرطة وادي التيمز اليوم: "يتم التعامل مع الوفاة على أنها غير مفسرة ولكنها ليست مشبوهة ويتم إعداد ملف لمحقق الطب الشرعي".

وأضاف أنه تم إبلاغ أقارب ألكساندر وتقديم الدعم لهم، وهم يرغبون في الإعراب عن امتنانهم للمجتمع لدعمهم طوال هذه الفترة العصيبة.

ويشار إلى أن ألكسندر هو نجل المليونير رونالد ستيرن، الذي اشتهر كواحد من أفضل جامعي فيراري في بريطانيا.

وشوهد ألكسندر آخر مرة عبر كاميرات المراقبة (CCTV) وهو يخرج من حانة The Bull القريبة من منزل نجم هوليوود، في 11 يناير، والتي اختفى بعدها حتى هذه اللحظة.

المصدر: ذي صن