كيف نوفر الحماية لكبار السن في الحجر الصحي؟

تحدثت الدكتورة ناديجدا رونيخينا نائب رئيس قسم المسنين في المركز الروسي لطب الشيخوخة، عن كيفية حماية كبار السن في فترة الحجر الصحي.

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وقالت الدكتورة في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، يجب قبل كل شيء توفير ظروف ملائمة للعيش فترة طويلة في الحجر الصحي منها شراء المواد الغذائية الضرورية، وبالأخص الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، ومواد منزلية وأدوية تكفي لفترة أسبوعين وأكثر.



وأضافت، وإذا شاءت الظروف العيش في الحجر الصحي مع شخص مسن فمن الضروري مراعاة قواعد النظافة الشخصية وإذا كان الشخص المسن يعيش بمفرده ويجلب الغذاء والدواء بنفسه، فيجب اتباع قواعد "الحجر الصحي الوبائي" والامتناع عن الاحتضان والتقبيل والمصافحة ومراعاة المسافة الفاصلة 1.5-2 متر واستخدام الكمامة الطبية والقفازات المطاطية.



وتنصح رونيخينا ، بضرورة إقناع الشخص المسن بممارسة تمارين بدنية بسيطة والتحرك دائما داخل مسكنه. وأضافت يجب أن يكون كبار السن على اتصال دائم من أجل تقديم المساعدة اللازمة لهم عند الضرورة مثل استدعاء طبيب أو سيارة الاسعاف.



وأشارت الدكتورة إلى ضرورة توفير حياة آمنة لكبار السن في البيت لكي لا يتعرض إلى الانزلاق مثلا ، وهذا يعني ضرورة تنظيف المسكن والتأكد من حالة الموبيليا والسجاد والأشياء الأخرى وعدم وجود أشياء على الأرض تعيق حركته أو تسبب تعثره.

المصدر: نوفوستي