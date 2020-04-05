الشرطة السعودية تتدخل في قضية سائقة تاكسي "أساءت" لرجل مرور   

أكدت الشرطة السعودية أنها ألقت القبض على سائقة سيارة التاكسي، رنده العموري، التي أثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد "إساءتها" لرجل مرور في مكة.

وقالت شرطة مكة، في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إنه تم "القبض على سيدة أساءت لرجل مرور إثر تلقيها مخالفة مرورية".

وأضافت الشرطة أن المواطنة "جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة"، دون ذكر اسم الموقوفة.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على سيدة أساءت لرجل مرور إثر تلقيها مخالفة مرورية

.. جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة pic.twitter.com/6JlBMLUaUN — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 5, 2020

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وأثارت العموري، التي تعمل سائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في مقطع فيديو نشر عبر حسابها الشخصي في تطبيق "سناب شات" وهي تروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول: "أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده".

وأغضب هذا التصريح كثيرا من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالبوا قوات الأمن بالتدخل فيما قدم البعض بلاغات إلكترونية ضدها لوزارة الداخلية والنيابة العامة بتهمة الإساءة لرجل المرور، ودعوا إلى محاسبتها.

وتعد العمودي واحدة من أوائل السعوديات اللاتي انضممن للعمل كسائقات سيارات أجرة عبر التطبيقات الذكية منذ السماح للنساء بقيادة السيارات منتصف عام 2018 بعد سنين من الحظر.

المصدر: RT + وسائل إعلام خليجية