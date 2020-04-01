الأمير تشارلز يخرج عن صمته بعد تعافيه من كورونا (فيديو)

تحدث الأمير تشارلز عن إصابته بفيروس كوفيد-19، وأشاد بالعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS والمتطوعين للخدمات العامة.

قال الوريث الأول للعرش، وهو أول شخص في العائلة الملكية يصاب بالفيروس، في مقطع فيديو مصور، إن الأطباء أخبروه بتعافيه من المرض، وأن "الأعراض كانت خفيفة نسبيا، ولكنه لا زال في مرحلة الحجر الصحي، والحفاظ على العزلة من الاختلاط".

وأكد الأمير تشارلز على أهمية العناية بكبار السن، وتابع أنها "تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في كثير من الأحيان، حينما لا تكون هناك أسرة وأصدقاء، وتصبح الهياكل الاجتماعية فجأة غير موجودة أو متاحة".

وتابع: "في تلك الأوقات غير المسبوقة والقلقة من حياتنا، أفكر وزوجتي في أولئك ممن فقدوا أحباءهم في ظروف صعبة وغير طبيعية، وفي أولئك الذين يعانون من المرض، والعزلة، والوحدة".

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كذلك أشاد تشارلز بمن يفعلون كل ما بوسعهم لدعم جيرانهم وأعضاء مجتمعهم في هذه الأوقات المخيفة، ومن يؤكدون على أن هناك جيرانا رائعون وأفرادا ومجموعات توفر دعما لا ينقطع للمرضى، ولمن يواجهون خطورة المرض. وقال أمير ويلز: "في الوقت الذي يتعرض فيه الأطباء والممرضات وجميع الموظفين المساعدين الأساسيين الذين يشكلون العمود الفقري لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الرائعة إلى ضغوط ومخاطر هائلة، بينما يصارعون ببطولة لإنقاذ الأرواح في غرف العناية المركزة، واحتواء أكبر عدد ممكن من المرضى، والحد من انتشار الفيروس، فإن أفكارنا وصلواتنا تذهب إلى هؤلاء الأشخاص الرائعين، الذين تجعلنا مهنيتهم الرفيعة وتفانيهم في أداء الواجب في غاية الفخر".

المصدر: ميرور