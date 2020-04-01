خبيرة: الوباء سيعلم الناس كيف يستعدون لحالات الطوارئ

أعلنت سامانتا بيغرز ، الخبيرة الأمريكية في مجال البقاء على قيد الحياة، أن وباء فيروس كورونا، سيعلم الناس كيفية الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، ما سيخفض من عدد الضحايا.

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وقالت في حديث نشرته على موقعها Backdoor Survival، الذي كرسته للنجاة والبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ، "أعتقد، أن الكثيرين سيتعلمون من هذه التجربة وسيحولهم هذا الوباء إلى ناجين".

ووفقا للخبيرة، يوجد بين الناس من يعتقد أن حجم المأساة مبالغ به. وتقول "هناك من سيفكر بأنه ما دام الأمر لم يمسه شخصيا فإن الوضع مضخم. ولكن سيكون هناك آخر في وضع صعب للغاية، لأنه لم يكن جاهزا، لذلك سيكون هذا الوباء درسا لهم ليتعلموا كيفية الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة".

وتنصح الخبيرة كل من لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للحجر الصحي أو استهلكها، اللجوء إلى التسوق عبر الإنترنت، وتقول "من المهم جدا في الوقت الحاضر تجنب التجمعات، والاحتفاظ بمسافة فاصلة عن الآخرين. لذلك شراء المواد اللازمة عبر الانترنت هو الحل الأفضل، على الرغم من أنه يتطلب الصبر". وتشير إلى أن البعض يخرجون من منازلهم إلى المتاجر ليس لشراء حاجة ما، بل بدافع الفضول.



وتعتقد بيغرز، أن العادات السيئة والتوتر النفسي بسبب العزل تدفع البعض إلى خرق القوانين، وتقول "الأسباب التي تدفع الناس إلى خرق الحجر الصحي هو شعورهم بالعزلة والعادات السيئة المختلفة. لذلك يجب التفكير بهذا الأمر".

وتنصح الخبيرة في الختام، بضرورة تخزين إضافة إلى المواد الغذائية، كل ما يساعد في التغلب على الضجر والبقاء على قيد الحياة في ظروف العزلة، والاستفادة من الألعاب والكتب وغيرها الموجودة في شبكة الإنترنت وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي. وتقول "مع أننا معزولين جسديا، إلا أنه في عالمنا الحالي، ليس هناك ما يمنع من تواصلنا مع بعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والهاتف. وهذا يساعد بصورة خاصة من يعيش وحيدا بعيدا عن عائلته وأصدقائه".

وتضيف الأهم من كل هذا، يجب التذكر دائما بأن هذا الوضع ليس أبديا.

المصدر: نوفوستي