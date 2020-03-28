الرئيس الإيطالي: أوه جوفاني أنا أيضا لم أعد أذهب إلى الحلاق بسبب كورونا

تعاطف الإيطاليون بقوة مع رئيس البلاد، سيرجيو ماتاريلا، بعد إعلانه أن إغلاق كل الأعمال والمتاجر غير الأساسية بسبب كورونا حرمه هو أيضا من الذهاب إلى الحلاق.

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وفيما كان الرئيس، الذي يحظى باحترام كبير في إيطاليا المنكوبة بعدوى فيروس كورونا، يستعد لإلقاء خطاب رسمي أمام الكاميرات، سمع صوت مستشاره جوفاني غراسو يطلب منه تمسيد خصلة من شعره.

وبعد تسويتها قال الرئيس "أوه جوفاني أنا أيضا لم أعد أذهب إلى الحلاق..."بسبب كورونا.



وبعد تسجيل الخطاب، تم توزيعه على وسائل الإعلام بدون اقتطاع تلك الواقعة.

وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي مقر الرئاسة لكنه أبهج مستخدمي الإنترنت.

فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم # أوه جوفاني على نطاق واسع.

وفي خطابه الثاني منذ تفشي الوباء في إيطاليا، ناشد الرئيس سيرجيو ماتاريلا القادة الأوروبيين التعاضد، قائلا: "يجب على الجميع أن يفهموا قبل فوات الأوان خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس على أوروبا".



ويتمتع سيرجيو ماتاريلا البالغ من العمر 78 عاما والمعروف برصانته وبساطته بشعبية كبيرة في البلاد التي تحتل مركز الصدارة في أوروبا بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

المصدر: "أ ف ب"