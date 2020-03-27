نجل راغب علامة يرفع والدته بدل الأوزان لأداء التمرينات في فترة الحجر (فيديو)

نشر خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهره وهو يحمل والدته ويؤدى تمريناته الرياضية بها بدلا من استخدام الأوزان الحديدية.

وكتب في تعليقه على بالفيديو "أردت أن أتمرن، لكنني لم أجد الأوزان... فحملت أمي وتدربت عبر رفعها... تمرنوا داخل البيت... الحجر المنزلي... تمرن في بيتك".

ويمكن سماع صوت الفنان اللبناني عبر الفيديو وهو يشجع ابنه الذي نجح في رفع والدته لمرات عديدة.

المصدر: "إنستغرام"