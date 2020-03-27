بسبب كورونا!.. كندا علّوش تفاجئ الجميع وتحتفل بعيد ميلادها "أون لاين" لأول مرة!

شاركت الفنانة، كندا علّوش، محبيها منشورا على حسابها في "إنستغرام" كشفت من خلاله أنها ستحتفل بعيد ميلادها لأول مرة "أون لاين"، حيث ستظهر مع مجموعة من النجوم للاحتفال بعيدها.

وقالت كندا في المنشور: "اليوم الساعة 9 حاطلع لأول مرة لايف واحتفل بعيد ميلادي من البيت أونلاين، وحيكون معي ضيوف نجوم ومؤثرين حيطلعو لايف من بيتهم يعايدوني، ويحكولنا شوية إشيا مهضومة ومفيدة".

وردّ عدد من النجوم على علّوش، في التعليقات أسفل المنشور، منهم النجمة أصالة التي كتبت: "كل سنة وانتي سالمة أختي الحبيبة الغالية.. وأنا يمكن أطلع وعايدك الله يسعد قلبك".

وأثار تصرّف كندا جدلا كبيرا عبر الإنترنت، مع الحديث عن كونها لجأت إلى الاحتفال بعيد ميلادها من المنزل، بسبب أزمة كورونا التي طالت العالم أجمع.

المصدر: وكالات