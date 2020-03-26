المصريون يكسرون معاناة كورونا والحظر بطريقة غير معتادة (فيديو)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لقيام مجموعة من المصريين بكسر المعاناة من كورونا وحظر التجوال، عبر عزف مقطوعة موسيقية من شرفة المنزل.
وقام أحد الأشخاص بعزف المقطوعة من شرفة منزله، حيث تجاوب معه السكان المحيطون به وخرجوا إلى شرفات منازلهم.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
المصدر: RT