إغلاق أضخم المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة

أعلنت مصلحة المتنزهات والحدائق في الولايات المتحدة عن غلق أكبر ثلاثة متنزهات وطنية نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا.

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وذكرت المصلحة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، أن الحديث يدور حول متنزه يلوستون الوطني، الواقع في في ولايات وايومنغ ، ومونتانا وإيداهو، ومتنزه غراند تيتون (وايومنغ)، وكذلك متنزه جبال غريت سموكي الواقع في ولايتي كارولينا الشمالية وتينيسي.

وجاء في البيان، "تغلق فورا وإلى إشعار آخر مداخل المتنزهات الوطنية يلستون وغراند تيتون أمام جميع الزوار" ويشير البيان إلى أن جميع الطرق السريعة الواقعة خارج حدود هذه المتنزهات وكذلك جميع المواقع التي توفر الأمن والسلامة والتجارة تبقى مفتوحة وعاملة.

ومن جانبها أعلنت إدارة متنزه جبال غريت سموكي، أن المتنزه باستثناء بعض المناطق أغلق يوم 24 مارس لغاية 6 أبريل المقبل "ضمن إطار الجهود المبذولة لإبطاء انتشار وباء COVID-19".

المصدر: نوفوستي