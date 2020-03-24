مصر.. حفل زفاف يسخر من فيروس كورونا يسبب غضبا واسعا

تسبب فيديو لحفل زفاف في مصر بحالة من الغضب، ووصف البعض المتواجدين بالاستهتار، حيث ارتدى المدعوون كمامات في سخرية من انتشار فيروس كورونا في مصر.

وعبر الكثيرون عن غضبهم من هذا التصرف، واتهموا المتواجدين بالحفل بالاستهتار وعدم ادراك حجم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على العالم.

ونشر عميد معهد القلب السابق في مصر جمال شعبان الفيديو، وعلق قائلا: "عندما يكون الشعب بهذا الاستهتار… لابد للدولة من فرض حظر التجول".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار السيسي إلى أن الإجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به، متابعا: "لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون".

المصدر: وكالات