مصطلح جديد خاص بمن يتجاهلون التحذيرات الصحية الوبائية في ظل انتشار كورونا

مع استمرار أزمة Covid-19 حول العالم، يظهر المزيد من الأدلة على الأنانية البشرية كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن المستخدمين صاغوا مصطلحا جديدا لوصف الظاهرة "الفيروسية".

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/KoYKI8zNDHpic.twitter.com/rfPfea1LrC — CBS News (@CBSNews) March 18, 2020

وكرّس مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الكلمة الجديدة "covidiot" في القاموس الحضري، مع مجموعة متنوعة من التعريفات تغطي جميعها موضوعا مركزيا واحدا - الأنانية. ويمكن استخدام مصطلح "Covidiots" لوصف الأشخاص الذين يتجاهلون نصائح بعدم السفر أو الاختلاط الاجتماعي دون داع، وأولئك الذين ينخرطون في شراء وتخزين أوراق المرحاض والأقنعة الجراحية ومعقم اليدين. كما ينطبق على أي شخص ببساطة لا يأخذ الأزمة على محمل الجد.

وشورك المزيد من المشاهد الشريرة المتعلقة بفيروس كورونا الخطير على نطاق واسع، ما يدل على أن الإنسانية أمامها طريق طويل قبل التخلص من غرائزها البدائية.

ويمكن أن ينطبق الأمر على عدم احترام معايير التباعد الاجتماعي، وقيام السياسيين بوعظ الجماهير دون الأخذ بعين الاعتبار تصرفاتهم الشخصية.

ومع ذلك، هناك العديد من الأمثلة الخطيرة عمن يتجاهلون ممارسات النظافة الأساسية، التي لا يمكن حتى لمصطلح شامل مثل "Covidiot" أن يغطيها.

المصدر: RT