مغنيو المهرجانات.. سنة سجن قد يتعرضها عمر كمال وغيره بسبب "كورونا"

تلقى النائب العام المصري بلاغا قدمه محام ضد مجموعة من مغنيي المهرجانات على رأسهم عمر كمال وذلك بعد سخريتهم في تسجيل مصور من الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا.

وتقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغه بعد ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانه بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الجباره من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.



وأضاف البلاغ، أن مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفا أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأت البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.



وطبقا للماده 177 عقوبات وهي التحريض علي عدم الانقياد للقوانين، وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة، لتكدير السلم العام والعقوبة تكون الحبس والغرامة وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعلين أصليين في الجريمة بذات العقوبة، وتندرج تلك الأفعال تحت تأثير مواد الاتهام 102و102مكرر بمعاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.



وطالب البلاغ الذى حمل رقم 13246 لسنة 2020عرائض النائب العام، سرعة التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدر نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بسبب احتواء الأغاني التي يقدمونها على ألفاظ خادشة للذوق العام.



ووجه شاكر القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والمقاهي، بعدم التعامل معهم.



المصدر: اليوم السابع

