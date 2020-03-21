تفاصيل جديدة في حادثة "سجود" شاب سعودي لفتاة من جنسية عربية! (صور)

كشفت شرطة منطقة مكة في السعودية عن جنسية الشاب والفتاة اللذين ظهرا في صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت غضبا وجدلا واسعا في السعودية.

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وقالت الشرطة اليوم السبت في بيان لها، إن شابا سعودي الجنسية وفتاتين يمنيتين، يواجهون تهمة الاستهزاء بالشعائر الدينية، بعد أن ظهر الشاب ساجدا أمام إحدى الفتاتين، بينما قامت الأخرى بتصوير المشهد أمام أحد المساجد.

وأضافت أنها أوقفت الأشخاص الثلاثة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، موضحة أن الشاب في العقد الثالث من العمر، والفتاتين في العقد الثاني.

ويظهر في الصور الأولى شاب وهو يصلي حيث بدا جالسا كما لو أنه في مرحلة التشهد، بينما كانت تقف أمامه فتاة ترتدي عباءة سوداء وحاسرة الرأس.

ويظهر نفس الشاب في الصورة الثانية وهو ساجد أمام الفتاة في المنطقة المخصصة لخلع الأحذية أمام أحد المساجد.

تم القبض عليهم الاثنين

الشاب سعودي

والبنت يمنية



احرقوهم الاثنين متنازلين عن بنتنا 😂#شخص_يسجد_لفتاهpic.twitter.com/5xYsZftAmv — آذار 🇾🇪 (@adare_) March 20, 2020

#شرطة_منطقة_مكة

تُلقي القبض على شاب وفتاة بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بـ #جدة

.. تمت إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما#شخص_يسجد_لفتاةpic.twitter.com/qWCMB1UtqB — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 20, 2020

المصدر: RT