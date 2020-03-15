راعي كنيسة مصرية يتبرع لبناء مئذنة مسجد انهارت بسبب "التنين"

تبرع رجل دين مسيحي في مصر لصالح إعادة بناء مئذنة مسجد انهارت بفعل عاصفة "التنين" التي ضربت البلاد قبل أيام، وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في أرض الكنانة.

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وأعلن القمص القبطي أرسانيوس ملواني، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية، عن تبرعه بإعادة بناء مئذنة مسجد سقطت جراء الطقس في قنا، معقبا: "إحنا شعب واحد، وعايشين تحت سقف واحد".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "المصريون تربوا أن تكون لهم روح واحدة، ويتشاركوا في كل المناسبات والمحن هذا هو الزرع الذي زرعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المصريين".

وتابع: "المشاركة في بناء مئذنة سقطت بسبب الطقس السيء هو واجب، وجزء من رد الجميل، مؤكدا أن البابا تواضروس يحرص على رفع مستوى الإخاء والتعاون والمشاركة بين المصريين".

المصدر: "المصريون"