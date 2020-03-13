السعودية.. شاعر يؤم الناس في مسجد زينب بنت جحش

شهدت مدينة بريدة السعودية حادثة طريفة وعفوية حيث انبرى شاعر محلي للخطابة بالناس بعد تغيب إمام جامع زينب بنت جحش عن الحضور في الموعد.

فبعد أن طال انتظار المصلين صعد إلى المنبر الشاعر والأديب محمد الضالع وخطب بالمصلين مرتجلا، حيث تحدث عن شرور الفتن والإكثار من شكر النعم.

الأستاذ #محمد_الضالع يتقدم لخطبة احد الجوامع بـ #بريده بحي سلطانة الغربية بسبب تغيب الأمام ويخطب بهم #خطبة عن شرور الفتن بهذا الزمن ابو سليمان دائما في المواقف له بصمة . pic.twitter.com/VT6jKYqURO — دهش الدهش (@dahash333) March 13, 2020

المصدر: عكاظ + تويتر