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السعودية.. شاعر يؤم الناس في مسجد زينب بنت جحش

مجتمع

السعودية.. شاعر يؤم الناس في مسجد زينب بنت جحش
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شهدت مدينة بريدة السعودية حادثة طريفة وعفوية حيث انبرى شاعر محلي للخطابة بالناس بعد تغيب إمام جامع زينب بنت جحش عن الحضور في الموعد.

فبعد أن طال انتظار المصلين صعد إلى المنبر الشاعر والأديب محمد الضالع وخطب بالمصلين مرتجلا، حيث تحدث عن شرور الفتن والإكثار من شكر النعم.

المصدر: عكاظ + تويتر

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