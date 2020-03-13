رجل دين مسيحي يحلق بطائرة فوق لبنان لإنقاذه من فيروس كورونا

استأجر كاهن لبناني طائرة خاصة ليحلق بها فوق بلاده لمباركتها وحمايتها من تفشي فيروس كورونا.

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وأفادت وكالة فرانس برس بأنها رافقت الكاهن الماروني مجدي علاوي في رحلته بالطائرة نهاية الأسبوع الفائت.

وأظهر مقطع مصور، نشره صحفي يعمل بالوكالة الكاهن علاوي متضرعا إلى الله أن يحمي لبنان من الفيروس، ويمن بالشفاء على المصابين به.

This weekend @AFP flew with Lebanese Christian Maronite priest Majdi Allawi as he took to the skies above #Beirut to bless the crisis-hit country and protect it from the Coronavirus as fears of its spread spike | #COVIDー19pic.twitter.com/S14fJIpGiT — Dylan Collins (@collinsdyl) March 9, 2020

وسجل لبنان يوم أمس الخميس وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا، لشخص مصاب بالسرطان كما بلغ عدد الإصابات 68 حالة.

واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين القادمين من بلدان تشهد انتشارا للفيروس وأغلقت المدارس مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس، خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات