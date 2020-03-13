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وزارة الصحة البحرينية تعلن شفاء 9 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)

رجل دين مسيحي يحلق بطائرة فوق لبنان لإنقاذه من فيروس كورونا

مجتمع

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استأجر كاهن لبناني طائرة خاصة ليحلق بها فوق بلاده لمباركتها وحمايتها من تفشي فيروس كورونا.

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كورونا في لبنان.. 9 حالات جديدة والعدد الإجمالي 41 حالة
كورونا في لبنان.. 9 حالات جديدة والعدد الإجمالي 41 حالة

وأفادت وكالة فرانس برس بأنها رافقت الكاهن الماروني مجدي علاوي في رحلته بالطائرة نهاية الأسبوع الفائت.

وأظهر مقطع مصور، نشره صحفي يعمل بالوكالة الكاهن علاوي متضرعا إلى الله أن يحمي لبنان من الفيروس، ويمن بالشفاء على المصابين به.

وسجل لبنان يوم أمس الخميس وفاة ثالثة بسبب فيروس كورونا، لشخص مصاب بالسرطان كما بلغ عدد الإصابات 68 حالة.

واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بوقف الرحلات الجوية لغير المقيمين القادمين من بلدان تشهد انتشارا للفيروس وأغلقت المدارس مع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس، خلال الأيام الأخيرة. 

المصدر: وكالات

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