زوج أنغام يعتذر

نشر الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم اعتذارا عبر حسابه على موقع انستغرام لزوجته النجمة أنغام، ونشر صورة وهو يقبل رأسها، بعد أيام من نشره صورة لزوجته الأولى في يوم المرأة.

وعلق إبراهيم قائلا: "حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، سيبك منهم".

فيما قال والد الفنانة أنغام الموسيقار الكبير محمد علي في تصريح لمصراوي: "أنغام وأحمد انفصلا، ويقول اللي يقوله بس هما انفصلا".

وأثار إبراهيم الجدل بين متابعيه منذ أيام بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده في اليوم العالمي للمرأة، ووجه لها رسالة قائلا: "تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

بعدها أغلق إبراهيم التعليقات على الصورة، التي رجح البعض من خلالها انفصاله عن أنغام، ثم ألغت الفنانة أنغام متابعتها لإبراهيم، وبعدها بقليل ألغى إبراهيم متابعته لها.

المصدر: مصراوي