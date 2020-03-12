حرب رسمية على الشيشة ( النارجيلة) في الخليج بسبب كورونا

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد منها منع تقديم الشيشة في المقاهي وتطبيق البصمة بالنسبة لبعض الموظفين الحكوميين.

نلفت عناية السادة أصحاب المطاعم والمقاهي أن تعميم إيقاف خدمه تقديم الشيشة قد دخل حيز التنفيذ، وعليه، تدعوكم دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي إلى تنفيذه على نحو مسؤول من أجل الصحة والسلامة العامة للجميع. pic.twitter.com/l63sKOEft4 — دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (@AbuDhabiDED) March 11, 2020

وفي دبي أعلن المجلس التنفيذي في الإمارة عن عدد من الإجراءات منها "إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق الموظف الذكي أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة وذلك حفاظاً على سلامتهم".

حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة في #دبي لمدة أسبوعين. pic.twitter.com/vNk8p1lxGr — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 12, 2020

وفي السعودية نشر وزير الصحة السعودي في تغريدة فيديو يوضح خطورة الشيشة ونقلها للمرض الخطير الذي تسعى المملكة بكافة كوادرها للسيطرة عليه ووقف انتشاره.

المصدر: RT