الأمير هاري في آخر مهامه الرسمية.. وحضور لافت لميغان بالأحمر (فيديو + صور)

شارك دوق ودوقة ساسكس في مهرجان Mountbatten السنوي للموسيقى بقاعة ألبرت الملكية، احتفالا بالذكرى السنوية 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية والذكرى 80 لتأسيس فرقة كوماندوز البريطانية.

وحضر الأمير هاري كقائد عام لقوات البحرية الملكية، وكان يرتدي الملابس الملكية الشهيرة باللون الأحمر، المزينة بالميداليات الممنوحة له من جولتين في أفغانستان.

أما زوجته ميغان ماركل فكانت ترتدي فستانا أحمر يبلغ ثمنه 1295 جنيها استرلينيا، وأقراطا مرصعة بالجواهر من Simone Rocha ، وكعبا عاليا أحمر من Aquazurra.

وتم استقبالها وهاري من قبل 5 من أعضاء مشاة البحرية، قبل اصطحابهما إلى القاعة الملكية للاستمتاع بليلة من الترفيه الموسيقي لجمعية المارينز الملكية The Royal Marines Charity.

وتعتبر هذه المرة الأخيرة التي سيشارك فيها الأمير هاري رسميا في احتفالات مشاة البحرية الملكية، بعد أن ورث في عام 2017 رتبة الكابتن جنرال من جده الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاما.



المصدر: ديلي ميل