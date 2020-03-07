عارضة أزياء لبنانية مصابة بكورونا تتحدث عن أعراض إصابتها (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تحدثت فيه عن أعراض إصابتها بفيروس كورونا.

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وقالت لجين، في مقطع فيديو قصير، تداوله الناشطون في لبنان، إن "أعراض الإصابة بالفيروس، تختلف من شخص إلى آخر"، مضيفة أنها عانت من حمى شديدة ووجع مبرح بالجسم والرأس.

من جهة أخرى، أكدت لجين أنها أصبحت بصحة جيدة وأنها تماثلت سريعا إلى الشفاء.

لُجين عن اصابتها بالكورونا و العوارض اللي صارت معها ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/2Wywr8bAMD — Dima (@DimaSadek) March 7, 2020

وخضعت لجين للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت بعد عودتها من بريطانيا حيث أصيبت بالعدوى.

وكان موقع "لبنان 24" ذكر في وقت سابق أن لجين نقلت عدوى فيروس كورونا إلى ابنتها والعاملة المنزلية لديها.

من الجدير ذكره، أن عدد المصابين حتى الآن بفيروس كورونا في لبنان 22 حالة قابلة للارتفاع، بعدما أعلن وزير الصحة اللبناني أمس حمد حسن، أن لبنان دخل في مرحلة انتشار الفيروس.

المصدر: RT