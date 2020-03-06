السيسي يهدي مواطنة مصرية سيارة بعد مشاهدته مشكلتها في برنامج تلفزيوني

أهدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيارة ميكروباص لمواطنة مصرية تدعى، رانيا محمد، بعد مشاهدته مشكلتها عبر التلفزيون المصري.

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وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إنها تلقت توجيها من الرئيس المصري بتوفير سيارة ميكروباص تعمل بالغاز للمواطنة، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وطالبت الوزيرة المواطنة بالتوجه لفرع الجهاز لاستكمال الإجراءات والحصول على السيارة.

وأهدى الرئيس المصري السيارة للمواطنة بعد عرض مشكلتها على برنامج "التاسعة" بالتلفزيون المصري، حيث جاء في التقرير أنها تعمل على خط السيدة عائشة-المقطم، وتمنت أن تملك سيارة للعمل عليها، وناشدت المسؤولين الاستجابة إلى طلبها.

ورانيا محمد هي أول مصرية تحصل على رخصة للعمل كسائق ميكروباص.

المصدر: الأهرام