غالبية الروس لا يريدون أن تشغل المرأة مناصب حساسة في الدولة

أجرى المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام استطلاع رأي المواطنين عشية الاحتفال بعيد المرأة العالمي يوم 8 مارس في روسيا.

أشار استطلاع الرأي إلى أن 68% من المواطنين لا يعتبرون المرأة قادرة على إدارة الدولة. فيما لا يمانع بذلك 21% من المشاركين في استطلاع الرأي. ويعتقد 56% منهم أن المرأة يمكن أن تشغل منصب رئيس الوزراء.

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أما 83% فلا يريدون أن تشغل المرأة مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية والمدعي العام.

بينما يوافق 69% من المشاركين في استطلاع الرأي العام على أن تشغل المرأة منصب وزير الصحة أو وزير الشؤون الاجتماعية.

ودل استطلاع الرأي على أن نسبة الذين ضد تولي المرأة مناصب رفيعة في الدولة تزداد مع التقدم في السن.

وعلى سبيل المثال فإن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و78 عاما كانوا ضد المرأة في تسلم منصب رئيس الدولة و66% لا يريدون أن تشغل منصب رئيس الوزراء.

مع ذلك فإن 43% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما سيرحبون بالمرأة التي ستشغل منصب رئيس الدولة و50% يوافقون على شغلها منصب رئيس الوزراء.

المصدر: فيستي