الصحفي الذي أجرى آخر حوار مع القذافي وأول من دخل مخبأ صالح يحتفل بعيد ميلاده

احتفل فريق RT بالعيد السبعين لميلاد زميلنا سلام مسافر الذي يعتبر من مؤسسي وأعمدة القناة.

إقرأ المزيد

زميلنا سلام إعلامي عراقي من مواليد بغداد 1950، عمل في الصحافة الوطنية العراقية المحلية وبالتحديد في صحيفة الجمهورية منذ أكثر من 30 سنة إلى أن قرر نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن يستبعد الصحفيين غير المنتمين إلى الحزب الحاكم، وكان سلام من بينهم، ما دفعه لمغادرة العراق إلى أوروبا 1978 لينتهي به المطاف في روسيا، حيث استأنف عمله الصحفي، وكان يراسل العديد من الصحف تزامنا مع متابعة دراسته العليا بكلية الصحافة في جامعة موسكو الحكومية حيث حصل على شهادة الدكتوراه.

سطع نجم سلام مسافر في الوسط الإعلامي العربي من خلال شاشة RT عبر برنامجي "أصحاب القرار" و "قصارى القول" حيث استضاف العديد من الشخصيات العربية البارزة.

لكن تاريخ الإعلام سيسجل لسلام مسافر أنه الصحفي الذي أجرى آخر حوار تلفزيوني لقناة دولية مع الزعيم الليبي معمر القذافي وأول صحفي التقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مخبأه.

المصدر: RT