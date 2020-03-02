برلمانية كويتية لوزير التعليم: "اثبت جدارتك ولو لمرة!!"

شنت نائب البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، هجوما عنيفا على وزير التربية والتعليم العالي، سعود الحربي، في حسابها على موقع "تويتر" عقب حوار للوزير على التلفزيون الكويتي.

وجاء في التغريدات الطويلة للبرلمانية الكويتية، والتي قسّمتها إلى 4 تغريدات:

"لم يعجبني أبدا أداء وزير التربية والتعليم العالي في مقابلته التلفزيونية على تلفزيون الكويت، وأجوبته الركيكة والضعيفة، بشأن تعليق الدراسة ودوره المهم كوزير في إيجاد البدائل!!!

ردوده حول رفض فكرة المنصات التعليمية التى أعلن عنها أكثر من معلم كويتي مشهود لهم بالخبرة والكفاءة

وموجهون كويتيون أفادوا بأنها الأنسب لكى يتعلم أبناءنا وبناتنا فى منازلهم ومن خلال أجهزتهم حتى لاتضيع عليهم المناهج، بحجة أنها غير معروفة "وننتظر رد وزارة الصحة" كما أفاد فى ردوده المهتزة بأمر مرفوض، خاصة بعد ورود أخبار عن نية التمديد للعطلة الإجبارية لأسبوعين قادمين.

بدل التكاسل والتقاعس والتردد والخوف اللى قاعد يمارسه وزير التربية والتعليم العالى ، عليه الإهتمام والاستماع لأبنائنا واخواننا واخواتنا المعلمين والموجهين !! مثال : تطبيق درسني"

هذا تحذير نهائى له ، وعليه الإلتزام بقسمه.



إثبت جدارتك ولو لمرة!!

انتهى — safa Alhashem (@safaalhashem) March 2, 2020

أحمل الوزير شخصيا هذه المسؤولية وعليه العمل بجد للجلوس مع المعلمين الكويتيين والطاقات الكويتية أمثال عبدالله الصانع وغيره من الأكفاء المستعدين فعلا وعندهم المنصات التعليمية جاهزة للتطبيق، بدل التكاسل والتقاعس والتردد والخوف اللى قاعد يمارسه وزير التربية والتعليم العالي، عليه الاهتمام والاستماع لأبنائنا وإخواننا وأخواتنا المعلمين والموجهين !! مثال : تطبيق درسني"

هذا تحذير نهائى له ، وعليه الالتزام بقسمه.

اثبت جدارتك ولو لمرة!!"

وكان برنامج "ليالي الكويت" قد استضاف وزير التربية والتعليم العالي، سعود الحربي، الذي تحدث عن قرار سيادي من مجلس الوزراء بشأن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وأكد على أن ذلك لن يؤثر على الخطة الدراسية، ولن يفقدها مضمونها وماهيتها. وأشار إلى أن الخطة مدروسة، وقد نوقشت تلك القضية منذ شهر.

المصدر: وكالات