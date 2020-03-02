شرطة رام الله تلقي القبض على فلسطينية اعتدت على يابانيتين

ألقت الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية القبض على امرأة فلسطينية اعتدت على مواطنتين يابانيتين مقيمتين في المدينة.

جاء ذلك عقب انتشار فيديو لاعتداء فلسطينية على المواطنتين اليابانيتين اللتين تقيمان في مدينة رام الله منذ عدة سنوات، وتعملان في مؤسسة يابانية مختصة بمشروعات دعم الشعب الفلسطيني. ووفقا للناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي أرزيقات، قامت إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة بالبحث والتحري لتحديد هوية المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها. وأكد توقيف المشتبه بها، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

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وسجلت اليابانيتان مقطع فيديو شرحتا فيه ما حدث، حيث قامت الفلسطينية بالتنمر على اليابانيتين بكلمات "كورونا، كورونا"، وحينما اعترضت إحداهما، وشرعت في تصويرها، انقضت عليها المواطنة الفلسطينية، وهمت بالتعدي عليها، كما يتضح في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد صرحت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الاعتداء على اليابانيتين عمل لا يمثل الفلسطينيين، حيث استنكر العميد د. غسان نمر الحادث، وأكد أنه تصرف فردي لا يمثل أخلاق وتقاليد الشعب الفلسطيني وثقافته ولا يمثل عاداته في احترام ضيوف فلسطين مشيرا إلى أن أي تصرف من هذا النوع سوف يتم التعامل معه في إطار القانون، ودعا الشعب الفلسطيني إلى نبذ هذه الممارسات ومحاربتها من خلال تعزيز ثقافة حماية المقيمين الأجانب والضيوف.

كما أشار نمر إلى الأدوار الهامة التي يقوم بها المتضامنون الأجانب في نصرة القضية الفلسطينية، وأكد على أن الحكومة تضع جميع إمكانياتها لرعايتهم والسهر على أمنهم.

المصدر: RT