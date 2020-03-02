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كشف العلاقة بين ثمن السيارة ومخالفات قواعد المرور

مجتمع

كشف العلاقة بين ثمن السيارة ومخالفات قواعد المرور
Globallookpress Hauke-Christian Dittrich/dpa
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء جامعة نيفادا في لاس فيغاس، أن سائقي السيارات الباهظة الثمن هم أكثر من يخالف قواعد المرور وبوقاحة.

وتفيد مجلة  Journal of Transport & Health، بأن التجارب التي أجراها علماء الجامعة في شوارع لاس فيغاس التي لا توجد فيها إشارات ضوئية أو شرطة مرور، تضمنت رصد تفاعل سائقي السيارات مع المشاة الذين يريدون عبور الشارع، وقد ظهر بالنتيجة أن 28% فقط من سائقي السيارات أوقفوا سياراتهم وسمحوا للمشاة بعبور الشارع عند معبر غير منظم.

وقد اكتشف الباحثون علاقة مباشرة بين ثمن السيارة واحتمال سماح سائقها للمشاة بعبور الشارع، حيث اتضح لهم أن كل زيادة في قيمة السيارة بمقدار 1000 دولار، تؤدي إلى انخفاض هذا الاحتمال بمقدار 3%.

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ولاحظ الباحثون أيضا، أن غالبية السائقين يتوقفون قبل معبر المشاة عندما يشاهدون امرأة تسير عليه. كما أنهم كانوا يتوقفون برحابة صدر، للسماح للأشخاص البيض بعبور الشارع.

المصدر: نوفوستي

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