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عادل إمام ردا على شائعات وفاته: عاوزيني أموت ليه؟!

مجتمع

عادل إمام ردا على شائعات وفاته: عاوزيني أموت ليه؟!
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طمأن الزعيم عادل إمام جمهوره على حالته الصحية من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، بعد تردد شائعات عن وفاته، وتساءل: عاوزني أموت ليه؟.

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ووجه الفنان رسالة إلى جمهوره قائلا: "برد عادي جدا، وما فيش حاجة، عايزني أموت ليه، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب: "لا طبعا أنت فنان كبير إحنا عندنا كام عادل إمام".

وأضاف الزعيم خلال مداخلته الهاتفية "أنا تحت اللحاف وأقرأ جرايد وبحل كلمات متقاطعة، وزي الفل ومش عارف الناس عاوزاني أموت ليه، أنا هعمل نعي واقرأه بدال ما حد يقرأهولي".

وأشار إلى أنه "انتهي من تصوير المسلسل، والذي سيعرض في رمضان المقبل 2020".

وتابع: "يارب يبعد عنكم كل مكروه .. خلوا قلوبكم دايما سمحة ومحبة وسهلة وجميلة".

يذكر أن إمام يخوض السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسله الجديد "فالنتينو" بصحبة عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة. 

المصدر: صحف مصرية

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