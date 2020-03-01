فنانة مصرية شهيرة تنشر صورة مرعبة لوجهها وتطلب الدعاء

ناشدت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر متابعيها الدعاء لها، بعدما نشرت صورة لوجهها تكشف تورمه الشديد، وتحدثت عن سبب ارتدائها الحجاب وخلعه بعد ذلك، وعن أدوارها الجريئة في التمثيل.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر، تعليقا على الصورة: ممكن تدعوا لي من قلبكم .. بجد أول مره أبكي زي الأطفال .. أنا أصلا باتحمل لكن مش قادرة .. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مره يحصل لي حاجه غريبه في وشي وأكون باشتغل يعني مش وقته.

وأوضحت، أنها لم تجر أي عملية تجميل طوال حياتها، حيث قالت "مفيش أحلى من ريشة ربنا، وهيصنع صورة تحفة، ولا يجب محاربة التطور الطبيعي للحياة" وذلك خلال حوارها في برنامج تلفزيوني.

وسردت سيف النصر خلال منشور طبيعة مرضها، إذ وصفته بأنه غريب حتى أن طبيبها لم يصل لتشخيصه، قائلة: "الدكتور نفسه بيسأل فيه إيه؟ هو أنا اللي هعرف يا دكتور".

ومؤخرا استطاعت الفنانة فريدة سيف النصر، خطف الأنظار، بل وتصدر محركات البحث، عقب ظهورها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، بنهاية 2019، للحديث عن غيابها عن الساحة الفنية، وأسباب ارتدائها الحجاب ونزعه.

المصدر: صحف مصرية