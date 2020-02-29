مصر.. إخلاء سبيل مستثمر طلب من حمو بيكا إحياء حفل غنائي

أخلت نيابة مدينة الزقازيق المصرية سبيل صاحب معرض سيارات بعد أن أصدرت في وقت سابق حكما بالتحفظ عليه بعد دعوته حمو بيكا، مطرب المهرجانات الممنوع من الغناء، لإحياء حفل افتتاح معرضه.

وجاء قرار التحفظ على صاحب المعرض بعد اكتشاف النيابة في تحقيقاتها أن المعرض لا يملك ترخيصا.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، لمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من إحياء حفل افتتاح معرض سيارات كان مقررا إقامته اليوم السبت بمدينة الزقازيق، وذلك التزاما بقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت في وقت سابق قرارا بمنع من باتوا يعرفون بـ "مطربي المهرجانات" من الغناء، في خطوة لمحاربة "الفن الهابط".

المصدر: وسائل إعلام مصرية