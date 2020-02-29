عيد ميلاد مدونة روسية يتحول إلى فاجعة بسبب جليد جاف في حمام السباحة

تحول عيد ميلاد المدونة الروسية الشهيرة كاتي ديدينكو إلى مأساة حصدت أرواح 3 أشخاص، بمن فيهم زوجها فالنتين، بسبب الجليد الجاف الذي ألقي في حمام السباحة وأدى لعمليات اختناق وحروق.

وتبين أن زوج المدونة الروسية يكاترينا ديدينكو، 29 عاما، هو ثالث وفاة في حفل عيد ميلاد زوجته في نادي استحمام بالعاصمة الروسية، حيث توفي الرجل صباح يوم 29 فبراير، في العناية المركزة.

Три человека погибли во время празднования дня рождения популярной Instagram-блогера Екатерины Диденко, в том числе ее муж. Еще семеро пострадавших в больнице pic.twitter.com/hwWIeN7jli — НТВ (@ntvru) February 29, 2020

ويوم أمس الجمعة 28 فبراير، احتفلت المدونة والصيدلية يكاترينا مع عائلتها وأصدقائها وصديقاتها بعيد ميلادها التاسع والعشرين في مجمع الحمامات في جنوب موسكو. وقرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح، حيث قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف.

ونتيجة لذلك، حدثت زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون. فقتل ثلاثة من ضيوف الحفل، بمن فيهم زوج يكاترينا، وتم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة.

بعد الحادث، نشرت المدونة على Instagram فيديو من وحدة العناية المركزة، تحدثت فيه عن الحادث، لكنها قامت في وقت لاحق بحذفه فور انشار خبر وفاة زوجها.

بالمناسبة، تنصح هذه المدونة المتخصصة في الصيدلة على صفحتها في شبكات التواصل الاجتماعي المشتركين بتجنب بعض الأدوية، وتوفر معلومات حول المدخرات المحتملة عند شراء أدوية معينة.

وغالبا ما كانت المدونة تقدم نصائح للآباء والأمهات حول الأدوية الممكن تقديمها للأطفال.

يذكر أن الثلج الجاف عندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق. وثاني أكسيد الكربون ليس ساما بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أوكسجين على الأرض بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف. وفي مثل هذه الظروف يفقد الشخص وعيه، ويسقط على الأرض، حيث الأوكسجين ضئيل للغاية.

المصدر:"كومسومولسكي برافدا"