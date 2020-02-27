مدينة صينية تعرض المال مقابل الإبلاغ عن أعراض كورونا

قررت مدينة صينية أن منح المال سيكون أفضل حافز للناس للإبلاغ عن أعراض فيروس كورونا للسلطات، مع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب العدوى الفتاكة.

وقالت فرقة العمل المعنية بالوقاية من الأمراض، في مدينة Qianjiang بمقاطعة هوبي وسط البلاد، في إشعار صدر اليوم الخميس، إن الإجراء الجديد يهدف إلى "تحفيز" السكان للإبلاغ عن أعراضهم للسلطات.

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وكشف المخطط أنه سيُدفع 1426 دولارا لأولئك الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس. وبالمثل، سيُمنح الأفراد الذين لا يمكن استبعاد إصابتهم على الفور، مبلغ 142.50 دولار، بينما سيُدفع 285 دولارا لأولئك الذين يعانون من حالات "مشتبه بها". وستكون الخطة سارية المفعول اعتبارا من 2 مارس.

يذكر أن مدينة Qianjiang، التي تقع على بعد نحو 150 كم من مركز تفشي "كورونا" في ووهان، هي من بين المدن الصينية التي أغلقت أبوابها الشهر الماضي.

وأصيب أكثر من 82 ألف فرد بفيروس كورونا الجديد، وتوفي أكثر من 2800 مريض. وحدثت الغالبية العظمى من الوفيات في الصين، مع تعافي نحو 32 ألفا و755 مريضا.

المصدر: RT