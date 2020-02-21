في حفل زفاف جماعي بالفلبين القبلات بالكمامات

تبادل 220 عريسا وعروسا القبلات والعهود في حفل زفاف جماعي وسط الفلبين، وهم يضعون على وجوههم كمامات طبية زرقاء.

وتحدى العرسان وأقاربهم فيروس "كورونا"، الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وحضروا الحفل الجماعي الذي أقامته مدينة باكولود الساحلية الخميس الماضي.

وتحول بهو قاعة مجلس المدينة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، هي الكمامات التي كان لزاما أن يضعها الجميع.

واشترطت إدارة المدينة على المشاركين أن يدونوا تفاصيل تحركاتهم خلال 14 يوما الأخيرة، وهي فترة الحجر الصحي المطلوبة في أنحاء العالم بالنسبة للقادمين من الصين وأقصى فترة حضانة للفيروس.

وقامت إحدى الكنائس في كوريا الجنوبية والتي تنظم الفعالية، بإعداد مطهر للأيدي ووزعت كمامات واقية على بعض الحضور الذين بلغ عددهم نحو 30 ألفا.

وسجلت الفلبين أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" خارج الصين من بين ثلاث إصابات كلها لمواطنين صينيين، لكن ما يزيد على 35 من الفلبينيين المقيمين في الخارج أصيبوا بالفيروس أيضا.

المصدر: رويترز