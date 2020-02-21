الزمالك ليس الفائز الأكبر في الإمارات.. ملحمة إنسانية أبطالها أطباء مصريون في دبي

في الوقت الذي تابع فيه الملايين مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أمس الخميس، والتي فاز بها نادي الزمالك وسط فرحة عارمة، كانت هناك ملحمة إنسانية كبرى تسطر مأثرتها في دبي.

وسط أجواء احتفالية كبرى وإنسانية في المقام الأول، تمكن طبيب القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب من جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري (8.17 مليون دولار)، لصالح مستشفى مجدي يعقوب بأسوان.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم رصد ربع الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل" لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70 في المئة من عملياته لهم دون مقابل.

وفي ملحمة إنسانية أخرى، كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طبيبا مصريا يدعى مجاهد مصطفى والذي وصفته مبادرة " صناع الأمل" بأنه رجل واحد أحيا الأمل في قرية بأكملها.

وأكدت المبادرة أن مهمة الطبيب المصري في الحياة كانت مساعدة الناس البسطاء حتى استحق بجدارة لقب طبيب الفقراء وذلك لمجهوده في قرية طلا بمحافظة بني سويف بصعيد مصر.

المصدر: RT