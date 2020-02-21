ساويرس يعلق على تحذيرات وزارة الصحة من التقبيل والعناق في مصر

علق الملياردير المصري نجيب ساويرس على تحذيرات وزارة الصحة المصرية من التقبيل والأحضان، مشيرا إلى أنها عادة سيئة.

الصحة للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل أى عدوى.... يا ريت على طول عادة بايخة .... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 21, 2020

وكتب ساويرس في صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الصحة للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعا لنقل أي عدوى.... يا ريت على طول دي عادة بايخة".

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر قد حذرت من التقبيل والأحضان عند السلام بين المواطنين بعضهم بعضا، مؤكدة أن السلام باليد يكفي دون الاضطرار إلى التقبيل.

وتابعت: "عدم التقبيل أثناء السلام إجراء احترازي من نقل أي عدوى محتملة، مضيفة أنه ينبغي الحفاظ على النظافة الشخصية مع استعمال المناديل الورقية عند العطس أو الكحة".

المصدر: RT