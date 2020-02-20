العثور على جرار مليئة بألسنة بشرية في منزل أستاذ جامعي في فلوريدا

عثرت الشرطة على جرار مليئة ببقايا بشرية، محفوظة تحت الألواح الأرضية لمنزل في فلوريدا كان مملوكا لأستاذ جامعي سابق.

ووقع اكتشاف الجرار أثناء تفتيش الشرطة المنزل الواقع في حي Gainesville في فلوريدا، والذي كان مملوكا للأستاذ والباحث السابق بجامعة فلوريدا، رونالد بوغمان، وفقا لتقرير موقع WCJB.

Jars of preserved human tongues found in Florida home https://t.co/jWzTwzP3bYpic.twitter.com/HSHcIpiuqA — New York Post (@nypost) February 20, 2020

Been a while since I’ve seen a #FloridaMan so I did the thing and....

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Florida man stores jars or preserved human tongues in his crawl space. https://t.co/Bf2fkzNynO — Ich Bin ein Auslander #FBPE (@rant_less) February 20, 2020

ووجد المحققون ما بين ست إلى ثماني جرات، بعضها يحتوي على ألسنة بشرية، فيما تحتوي جرة واحدة، كما تعتقد الشرطة، على ما قد يكون جنينا.

وصنفت كل جرة بحسب الأسماء والتواريخ، والتي يعود بعضها إلى الستينيات، بحسب تقرير WCJB.

Jars filled with tongues, other human remains dating back to 1960s found in Florida home https://t.co/NFEFLyrBbu — Fairenhite (@fairenhite) February 20, 2020

ويقع الآن تحليل الجرار بواسطة فاحص طبي، فيما يحاول المحققون الآن تحديد ما إذا كانت الجرار مرتبطة بأبحاث ودراسات علمية أجراها المالك السابق للمنزل، الدكتور رونالد بوغمان، وهو أستاذ فخري حاليا بجامعة فلوريدا.

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ويتمتع بوغمان بشهرة عالمية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما أجرى أبحاثا مهمة حول القروح السرطانية، ودراسة خلايا الفم والهربس الفموي وسرطان الفم وغيرها.

ويبدو أن بوغمان حصل على هذه العينات البشرية لأغراض بحثية مشروعة، ثم نسيها تماما في المنزل بعد انتقاله منه إثر طلاقه.

وقالت الشرطة لا يبدو أن هناك نشاطا إجراميا مرتبطا بهذه البقايا البشرية التي عُثر عليها، ومع ذلك التحقيق مستمر.

المصدر: نيويورك بوست