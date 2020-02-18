الإفراج عن فيديو يكشف جانبا من اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط في بريطانيا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية فيديو من كاميرات المراقبة، يكشف جانبا من جريمة اغتصاب وقتل فتاة في الـ19 من عمرها على يد صديقها، بعد دعوتها له إلى شقتها لقضاء الليل.

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ونشرت الصحف البريطانية مقاطع فيديو للفتاة ميغان وقاتلها جوزيف تريفور (19 عاما)، الذي قام باغتصابها ثم خنقها قبل طعنها 9 مرات، حيث نفذت الجريمة العام الماضي ولكنه تم الإفراج عن الفيديو اليوم.

وقالت الصحافة البريطانية إن الفتاة سمحت للقاتل بالدخول إلى منزلها وأمنت له.

وأوضحت أن الفتاة عرضت على القاتل وهو نجل ضابط سابق في الشرطة، النوم في شقتها بعد أن أخبرها أنه كان في حالة سكر ولن يستطيع العودة لمنزله.

وأضافت الصحف أنهما دخلا الشقة في الساعة 3.45 صباحا يوم 20 أبريل الماضي، وبعد ساعتين خرج القاتل من الشقة بعد ارتكاب جريمته وترك الضحية غارقة في دمائها.

وحكم على القاتل بالسجن مدى الحياة بعد أن اعترف بتهمتي الاغتصاب والقتل، ولم يتم نشر فيديوهات كاميرات المراقبة سوى اليوم.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية