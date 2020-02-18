مصر.. الطيار الموقوف يطالب رمضان بـ25 مليون جنيه أمام القضاء

أقام أشرف أبو اليسر الطيار المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف" في مصر دعوى قضائية، طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه كتعويض.

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وطالب الطيار الموقوف نهائيا عن العمل بتعويض عن الأضرار التي لحقت به مؤخرا جراء الصورة التي التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسؤول عن قيادتها.

وحرر الدعوى القضائية الفريق القانوني الخاص بالطيار ومن المقرر أن تنظر أمام الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، بتاريخ 19 مارس المقبل.

وكان الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، قال إنه سيتقدم بالتماس إلى سلطة الطيران المدني لإعادة النظر في عقوبة إيقافه من الخدمة بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتقاط صور له في قمرة قيادة الطائرة، مضيفًا: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

المصدر: وسائل إعلام مصرية