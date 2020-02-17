الإمارات.. تحذير من ممارسة لعبة "تحدي الجماجم" داخل المدارس

حذرت إدارات مدارس خاصة في الإمارات أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم "skull breaker"، التي انتشرت عالميا، في الآونة الأخيرة.

وأشارت المؤسسات التعليمية إلى أن "اللعبة تشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها بإصابات مباشرة في الرأس".

النجمة #بلقيس تتحدث عن تحدي #كسر_الجماجم الخطير الذي يؤدي إلى الموت أو يتسبب بشلل ، انتشر هذا التحدي بين طلاب المدارس المراهقين .. بقية التفاصيل تشرحها الفنانة عبر سنابها بهذا الفيديو 👇🏻❤️@BalqeesFathi

Snap : Balqeeesss pic.twitter.com/P4WyXK9PeV — قروب بلقيس الرسمي (@Balqees_Group) February 17, 2020

ونبهت إلى أنه "حرصا منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل أي من الطلبة.

المصدر: الإمارات اليوم