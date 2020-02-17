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الإمارات.. تحذير من ممارسة لعبة "تحدي الجماجم" داخل المدارس

مجتمع

الإمارات.. تحذير من ممارسة لعبة
Reuters Baz Ratner
جماجم بشرية - أرشيف
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حذرت إدارات مدارس خاصة في الإمارات أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم "skull breaker"، التي انتشرت عالميا، في الآونة الأخيرة.

وأشارت المؤسسات التعليمية إلى أن "اللعبة تشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها بإصابات مباشرة في الرأس".

ونبهت إلى أنه "حرصا منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل أي من الطلبة.

المصدر: الإمارات اليوم

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